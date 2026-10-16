Obras na Linha de Cascais alteram a partir de novembro percurso de comboios com origem ou destino em Oeiras

Os comboios noturnos da Linha de Cascais com origem ou destino em Oeiras passam a iniciar e terminar o percurso em São Pedro do Estoril, a partir de 08 de novembro, devido a obras na estação, foi divulgado esta sexta-feira, 16 de outubro.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP – Comboios de Portugal explicam que as alterações abrangem os serviços que efetuam paragem em todas as estações entre Oeiras e o Cais do Sodré (Lisboa).

Os locais de embarque e desembarque na estação de Oeiras também poderão sofrer alterações ao longo da intervenção, sendo que os novos horários serão disponibilizados na próxima semana.

Os trabalhos integram a empreitada de modernização da Linha de Cascais, que decorre no troço entre Cascais e Caxias, com interrupções da circulação durante o período noturno.

“Os trabalhos visam reforçar a segurança da infraestrutura, melhorar a fiabilidade do serviço ferroviário e facilitar o embarque e desembarque dos passageiros, através da redução da distância entre os comboios e as plataformas e da melhoria das condições de acessibilidade”, justificam as empresas.

Por outro lado, a IP e a CP indicam que o serviço de transbordo rodoviário existente durante a noite será mantido para minimizar os impactos das obras na mobilidade dos passageiros e recomendam a consulta antecipada dos horários e a atenção à sinalização e às indicações disponibilizadas na estação de Oeiras.