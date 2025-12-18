Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Novo metrobus do Porto
Novo metrobus do PortoDR
Local

Metrobus do Porto arranca no final de fevereiro e dará a volta à rotunda da Boavista

Confirma-se o abandono da inversão de marcha em contramão numa nova rotunda improvisada exclusiva para o metrobus.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O metrobus do Porto vai arrancar a operação no final de fevereiro, deverá ter um período experimental gratuito em março e, para iniciar e terminar o serviço, dará a volta à rotunda da Boavista, foi anunciado esta quinta-feira, 18 de dezembro.

"Hoje estamos em condições de anunciar que, na sua fase 1 [Casa da Música - Praça do Império] teremos o metrobus a funcionar no final do próximo mês de fevereiro, através, em primeira instância, de um período experimental", disse esta quinta-feira o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, na sala D. Maria II dos Paços do Concelho, após assinar o memorando de operacionalização do metrobus.

O anúncio foi feito esta quinta-feira também pelo presidente da Metro do Porto, Emídio Gomes, e a assinatura do documento também contou com a presidente da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), Cristina Pimentel, envolvendo também as tutelas das Infraestruturas e Finanças, por parte do Governo.

image-fallback
O lembrete do Metrobus

Para Pedro Duarte, "ao fim de um longo calvário", é possível afirmar que "o metrobus vai funcionar, vai poder ser utilizado pelos portuenses", pondo fim ao que classificou de "demasiado tempo de inércia, demasiado tempo de irresponsabilidade e demasiado tempo de desrespeito pelos portuenses".

Por seu lado, coube ao presidente da Metro do Porto apresentar a solução encontrada para o metrobus iniciar e terminar a operação na estação Casa da Música, confirmando-se o abandono da inversão de marcha em contramão numa nova rotunda improvisada exclusiva para o metrobus, e o regular circundar da rotunda da Boavista.

"Foi retomado o projeto inicial, que previa que o veículo circundasse a rotunda de forma completa, mas para garantir que a operação decorre nos tempos previstos - penalizando a eficiência, mas garantindo a operacionalidade e os objetivos - haverá uma redundância de um veículo suplementar", explicou Emídio Gomes.

Novo metrobus do Porto
Metro do Porto diz que obra do metrobus só avançou com autorização da câmara municipal

Assim, "quando um dos veículos atinge o topo da avenida [e chega à estação Casa da Música], ele [outro veículo] já lá está parado à espera do outro lado", detalhou.

"É uma solução bastante simples, penaliza a eficiência do ponto de vista do desempenho material e até um pouco económico da operação, mas garante aquilo que é essencial, que é o serviço à população dentro dos tempos estimados", disse Emídio Gomes.

Novo metrobus do Porto
Metrobus do Porto. “Veículos estarão prontos em semanas”
Porto
metrobus

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt