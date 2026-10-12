Metro de Lisboa e PSP assinam protocolo que garante continuidade de polícias na rede

O Metro de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública (PSP) assinaram um protocolo que garante a continuidade da presença policial na estação das Laranjeiras e o regresso da esquadra ao Marquês de Pombal após a conclusão das obras.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, 12 de outubro, o Metro de Lisboa dá conta que está assegurada a “continuidade da presença policial no interior da rede e estabelece as condições para o futuro regresso da esquadra da PSP à estação Marquês de Pombal”.

Segundo a empresa, a esquadra instalada provisoriamente na estação Laranjeiras desde junho de 2026, na sequência das obras de remodelação e beneficiação do espaço anteriormente ocupado no Marquês de Pombal, “mantém todas as suas valências e condições de funcionamento, garantindo a continuidade da atividade policial e do serviço prestado aos cidadãos e clientes do metro”.

“A escolha das Laranjeiras teve em conta a existência de um espaço com características e dimensões adequadas, que permite assegurar as mesmas funcionalidades e condições operacionais, bem como o acesso direto às restantes estações da rede”, segundo o comunicado.

De acordo com o Metro de Lisboa, o protocolo agora assinado formaliza a utilização das instalações nas Laranjeiras, cuja manutenção e funcionamento das infraestruturas de apoio continuam a ser assegurados pela empresa, e prevê a reinstalação da esquadra no Marquês de Pombal após a conclusão das obras.

Segundo a empresa, a presença da PSP no interior da rede “é um elemento fundamental para a segurança dos clientes e trabalhadores do metro”, lembrando que contribui para a “prevenção de ocorrências, o reforço da proximidade com os cidadãos e uma maior articulação entre as forças de segurança e as equipas operacionais”, permitindo uma resposta mais célere e eficaz sempre que necessário.

O Metropolitano de Lisboa é a entidade responsável pela exploração e modernização da rede de metropolitano subterrâneo da capital portuguesa, contando com 56 estações e opera quatro linhas independentes: Azul, Verde, Amarela e Vermelha.