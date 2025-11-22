Luzes de Natal acendem-se em Lisboa este sábado

A partir deste sábado, 22 de novembo, Lisboa vai estar mais bonita graças às iluminações de Natal, que se acendem a partir das 18h30. O momento da inauguração decorrerá no Terreiro do Paço e contará com uma atuação de Sara Carreira.A árvore de 30 metros de altura instalada no Terreiro do Paço é um dos locais emblemáticos das iluminações de Natal. Depois de se ligarem as luzes, haverá um espetáculo da Orquestra do Tejo, com 10 músicos, com a voz da fadista Sara Correia e a guitarra portuguesa de Ângelo Freire.Este momento musical inicia-se com um instrumental inédito em homenagem a Carlos Paredes, que servirá de banda sonora a um jogo aéreo de luz que cruza fogo de artifício e laser vindos do rio Tejo.A atuação de sara Carreira incluirá a interpretação de Fado Português, de José Régio, Que o Amor Te Salve Nesta Noite Escura, de Pedro Abrunhosa, e Quero é Viver, de António Variações e será acompanhada pela orquestra e pelo guitarrista, a quem se juntam Frederico Gato (no baixo) e Joel Silva (nas percussões). Um espetáculo concebido pelo músico, compositor, cantautor e produtor, Diogo Clemente, que, segunda revela a EGEAC, trará ainda uma surpresa no final. Música ao vivo ao longo do mês. No entanto, há muito mais para ver, já que as iluminações de Natal estarão distribuídas por 46 locais, através da instalação de 1.050 estruturas luminosas, compostas por 5.900 peças decorativas. Este ano, estas iluminações de Natal de Lisboa totalizam um percurso com 182 km de luz, o equivalente a mais de três voltas à cidade, segundo anunciou a Câmara.Depois, ao longo do mês de dezembro, entre os dia 5 e 9, decorrerão as Festas de Natal da cidade trazem música barroca, gospel, fado e cinema orquestrado. Esta iniciativa, de entrada gratuita, inclui sete espetáculos em quatro igrejas e em três palcos emblemáticos da cidade.O ciclo Música nas Igrejas, com direção artística de Filipe Faria, propõe, a 5 de dezembro (21h00), na Igreja de São Vicente de Fora, concerto com o grupo Concerto Campestre; a 7 (17h00), na Igreja de Santa Isabel, uma atuação do projeto Sete Lágrimas; a 12 (21h00), na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, um espetáculo pelo Altos do Bairro & Coro Alto; e ainda, a 14 (17j00), na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Luz, o Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa.Mas há mais. No dia 8, às 16h30, no Cinema São Jorge, acontece a interpretação ao vivo da Orquestra POP Portuguesa, que dá vida ao filme de animação Boneco de Neve, de Dyanne Jackson, uma adaptação do livro infantil do autor inglês Raymond Briggs. No diz 13, às 21h00, no Capitólio, as vozes de Katia Guerreiro, Cristina Branco e Hélder Moutinho juntam-se, pela primeira vez em palco, à guitarra portuguesa de Pedro de Castro, que é o diretor artístico deste espetáculo intitulado Lisboa Fado, Terra Natal. Finalmente, no dia 19, às 21h00, o Panteão Nacional recebe a atuação do Saint Dominic’s Gospel Choir com clássicos de Natal e espirituais tradicionais de gospel. Estes rês eventos têm tradução em Língua Gestual Portuguesa.