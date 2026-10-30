Despejo evitado? Lello disponível para manter Mesquita por mais um ano

A Lello está disponível para adiar o fim do contrato de arrendamento do imóvel, no Porto, onde funciona a mesquita Hazrat Hamza, por um ano, mediante a "aceitação da câmara" por escrito. A comunidade muçulmana tem um dia para decidir, uma vez que o contrato termina neste sábado, dia 31 de outubro, e sem estas condições os inquilinos devem libertar o espaço até dia 2 de novembro, segunda-feira, primeiro dia útil seguinte ao final do contrato.

Segundo uma carta enviada quinta-feira pela Lello Vitória – Livros e Turismo (do grupo Lello e Lionesa), a que a agência Lusa teve acesso, a empresa disponibiliza-se para aceitar prolongar a data de saída, no prazo máximo de um ano, desde que recebam "uma manifestação expressa escrita" dos interessados a dizer que aceitam essa condição e que o município também aceite as novas condições.

A Lello lembra que "era do conhecimento público" que a Câmara do Porto tinha "tomado medidas concretas" para apoiar a criação de "uma alternativa para a instalação da Mesquita", exigindo também agora, por escrito, "a aceitação da Câmara do Porto" para arranjar uma solução no prazo de um ano, uma vez que Pedro Duarte, recusou manter essa garantia deixada pelo antecessor, Rui Moreira.

A empresa que detém a livraria Lello adquiriu vários imóveis no quarteirão onde está instalada a mesquita, Travessa da Rua do Loureiro, junto à estação de São Bento, no Porto, para ali criar um “circuito criativo”, comunicou em maio, que não iria renovar o contrato de arrendamento, exigindo assim que a Mesquita Hazrat Hamza desocupasse o edifício.

Segundo a Lello a decisão de oposição à renovação do contrato de arrendamento foi "formalizada pelo anterior proprietário", que vendeu o imóvel à empresa em dezembro de 2024. A comunidade muçulmana tem ali instalada uma mesquita desde o dia 1 de novembro de 2011 e, em maio de 2023, foram notificados judicialmente da decisão de encerrar o contrato a 31 de outubro de 2026.