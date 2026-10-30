Porto vai votar proposta para "reverter a decisão" que permite a promotores pagarem para não disponibilizar habitação acessível

O presidente da Câmara do Porto anunciou esta sexta-feira, 30 de outubro que o executivo que lidera vai votar, na terça-feira, uma proposta para "reverter a decisão" sobre sete projetos urbanísticos que pagaram uma compensação financeira para não disponibilizarem habitação acessível em área de zonamento inclusivo.

"Tivemos oportunidade ainda ontem, já um bocadinho fora de horas, de submeter uma proposta para ser votada na terça-feira, em reunião de executivo. Essa proposta prevê, de facto, a reversão da validação anterior. No fundo, em linguagem mais direta, vamos reverter a decisão que foi tomada", declarou Pedro Duarte (PSD/CDS-PP/IL), à margem de uma reunião da Área Metropolitana do Porto (AMP), a que também preside.

O autarca explicou que não pretende reverter a decisão por haver "qualquer dúvida quanto à legalidade das decisões tomadas", considerando que a "decisão mais regular" foi a que foi tomada.

"Contudo, acho que a cidade não pode conviver com uma suspeição de que não estamos a fazer tudo para trazer habitação, designadamente para a zona histórica", afirmou o edil portuense.

A vice-presidente da autarquia, Catarina Araújo, explica que a discussão sobre este tema "intensificou-se na praça pública, colocando em causa a seriedade, integridade e transparência da análise realizada pelos serviços e, consequentemente, da deliberação tomada pelo Executivo Municipal", que tinha aprovado a proposta anterior, com os votos contra dos vereadores da oposição.

Também esta sexta-feira, Pedro Duarte questionou a oposição por não ter apresentado alternativas ou soluções na reunião de quinta-feira, criticando a falta de "sentido de responsabilidade de todos os agentes políticos" quanto ao caso, tendo reforçado a vontade de alterar o regulamento que permite este mecanismo, para poder adaptá-lo a uma realidade na qual possa "acabar por trazer habitação para o centro da cidade do Porto".

"A motivação de quem fez o atual regulamento foi positiva. Mas ele está em vigor desde 2021 e, na prática, não está a resultar. Temos de aprender com o que aconteceu e fazer as alterações devidas", prosseguiu o autarca.