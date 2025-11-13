Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Câmara de Gaia terá de suspender retirada da ciclovia da Av. da República
Câmara de Gaia terá de suspender retirada da ciclovia da Av. da República

Luís Filipe Menezes anunciou, no sábado, o início do desmantelamento da ciclovia da Avenida da República, decisão que gerou uma providência cautelar interposta pela MUBi.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, terá de suspender a retirada da ciclovia na Avenida da República e terá cinco dias para esclarecer o processo junto do tribunal, conforme decisão conhecida esta quinta-feira, 13 de novembro.

Em causa está a retirada da ciclovia existente na Avenida da República, iniciada no fim de semana pelo recém-eleito executivo de Luís Filipe Menezes e que gerou uma providência cautelar interposta pela MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta que pede a suspensão do desmantelamento.

De acordo com a resposta do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, à qual a Lusa teve acesso, a autarquia terá de “abster-se da prática de quaisquer ações materiais que coloquem em risco a utilidade da apreciação deste incidente” e deverá responder no prazo de cinco dias.

“[Terminado o prazo] o Tribunal apreciará o requerimento tendente ao decretamento provisório da suspensão das obras de retirada da ciclovia existente na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia”, lê-se na resposta notificação do tribunal à Câmara de Gaia.

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto especifica que, “tendo em conta a natureza urgente do presente incidente, o município requerido deverá abster-se da prática de quaisquer ações materiais que coloquem em risco a utilidade da apreciação deste incidente, que beneficiará com a plena observância do princípio do contraditório”.

A agência Lusa contactou a Câmara de Vila Nova de Gaia que disse desconhecer esta notificação. Fonte da presidência indicou que só será feito algum comentário depois de conhecida a informação do tribunal.

O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes (PSD/CDS-PP/IL), anunciou, nas redes sociais, no sábado, o início do desmantelamento da ciclovia da Avenida da República, uma obra que data de 2024 quando presidente Eduardo Vítor Rodrigues (PS).

A medida gerou contestação por parte da MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta que anunciou que interporia uma providência cautelar para parar o desmantelamento, nomeadamente a retirada dos pilaretes.

A associação refere que a Avenida da República, em Gaia, está classificada como um Eixo Concelhio Complementar, o “que impõe o dever jurídico de compatibilizar a circulação pedonal e de bicicletas”.

E, entre outros argumentos, a MUBi também relembra que a infraestrutura “foi candidata a fundos europeus no âmbito do NORTE2030, no valor de 98.113,67 euros, pelo que a sua remoção pode desperdiçar a concessão desses fundos, podendo configurar uma utilização indevida de recursos públicos europeus”, embora não se saiba, atualmente, se os fundos chegaram a ser concedidos.

Na segunda-feira, após a reunião de Câmara, Filipe Menezes considerou “completamente impossível, patético, bizarro, errado, pensar que é possível ter no centro urbano de cidades, como esta, ciclovias”.

À Lusa, esta quinta-feira, a dirigente da MUBi, Ana Guerra Rosbach, disse ter “muito esperança em que a justiça seja favorável” à associação.

“O facto de o tribunal ter aceite o nosso requerimento é um bom sinal. Demonstra que foi reconhecida a urgência da ação e também o interesse público. O processo tem de ser esclarecido. A nosso ver, não foram seguidos os procedimentos legais”, disse a dirigente.

Reclamando um processo “mais transparente”, a MuBi quer que a medida seja levada à Assembleia Municipal e que se aguarde por um parecer técnico.

“Antes de retirarem a ciclovia, deviam dizer qual a nova proposta para a avenida, uma avenida que não tem espaço para duas vias para trânsito motorizado”, concluiu Ana Guerra Rosbach.

