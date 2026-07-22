Protesto em Kiev na terça-feira, 21 de julho. Manifestantes prometem voltar às ruas na sexta-feira, 24 de julho.
Protesto em Kiev na terça-feira, 21 de julho. Manifestantes prometem voltar às ruas na sexta-feira, 24 de julho.FOTO: EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Zelensky nomeia novo líder militar mas não trava os protestos nas ruas

Manifestantes viram uma das suas exigências cumprida, a demissão de Syrskyi que foi substituído por Drapatyi, mas insistem no regresso de Fedorov ao Ministério da Defesa.
Susana Salvador
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