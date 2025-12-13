Zelensky denuncia ataque russo com "mais de 450 drones e 30 mísseis" que visou infraestruturas energéticas

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou este sábado, 13 de dezembro, que a Rússia atacou a Ucrânia com "mais de 450 drones e 30 mísseis de diferentes tipos" durante a última noite e madrugada, apontando que os alvos do exército russo foram as infraestruturas energéticas a sul de Odessa e nas regiões de Dnipro e Cherkasy.Segundo o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em Odessa, região onde foi interrompido o fornecimento de eletricidade e água em diversas zonas.Na publicação na rede social Telegram, Zelensky refere que, no total, foram danificadas mais de uma dezena de instalações civis e milhares de famílias estão sem eletricidade nas regiões de Kirovogrado, Mykolaiv, Odessa, Sumi, Kharkiv, Kherson e Cherniv. "É importante que agora todos vejam o que a Rússia está a fazer. Cada um dos seus atos de terror contra o nosso povo, todos os ataques, demonstram claramente que não se trata de pôr fim à guerra", frisou o presidente ucraniano, garantindo que os russos "continuam a querer destruir" o seu país e "causar o maior sofrimento possível à população".Nesse sentido, Zelensky voltou a apelar aos seus parceiros para que seja feito o reforço da defesa aérea e das capacidades do exército ucraniano na frente de guerra, com mísseis de longo alcance com o objetivo de aumentar a pressão sobre a Rússia e ainda para que "todos os esforços diplomáticos deem resultados"..Zelensky admite referendo sobre territórios e revela proposta dos EUA para retirada do Donbas.Ucrânia: Portugal apoia empréstimo de reparações e confia em aprovação na UE