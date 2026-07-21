Zelensky demite comandante das Forças Armadas após protestos nas ruas

Oprazo dado pelos manifestantes terminaria na próxima sexta-feira, mas ao início da noite de ontem o presidente Volodymyr Zelensky cedeu à pressão e demitiu o comandante das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi. A destituição de Syrskyi surge dias depois de o chefe do Estado ucraniano ter afastado o popular ministro da Defesa, Mylkhailo Fedorov - uma decisão que gerara grandes protestos nas principais cidades do país. Estes estavam entretanto suspensos. Num post nas redes sociais, Zelensky agradeceu a Syrskyi pelo seu papel na defesa bem-sucedida da capital, Kiev, durante os primeiros dias da invasão em grande escala da Rússia em 2022, bem como noutras campanhas militares. E nomeou Comandante das Forças Conjuntas, Mykhailo Drapatyi, como sucessor de Syrskyi.Nos últimos dias, as redes sociais do presidente ucraniano estavam cheias de reuniões com vários comandantes militares, mostrando Zelensky a ser informado sobre as várias frentes de batalha da guerra que dura há mais de quatro anos. Os manifestantes exigiam, além do afastamento de Syrskyi, também o regresso de Fedorov. O que ainda não era claro ontem.Os dois homens representam duas visões diferentes da guerra: o ex-ministro está ligado à modernização militar, enquanto o general está ligado à tradicional estrutura de comando, herdada dos tempos soviéticos.De acordo com o site de notícias ucraniano Kyiv Independent, Zelensky estava a equacionar nos últimos dias demitir Syrskyi, mas não queria ceder e voltar a pôr Fedorov no Ministério da Defesa.