Trump disse ter “tremendo respeito” por Xi e pela China, “um grande país”.
Trump disse ter “tremendo respeito” por Xi e pela China, “um grande país”.FOTO: EPA / Maxim Shemetov / POOL
Internacional

Xi oferece a Trump “estabilidade estratégica” com Taiwan no centro do tabuleiro

Líder chinês mostrou interesse em abrir mais a economia aos empresários norte-americanos, contanto que Washington colabore no tema central das relações bilaterais.
César Avó
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