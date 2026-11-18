Xanana Gusmão faz sucesso a dançar no encerramento da cimeira da ASEAN (veja os vídeos)
O primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, fez sucesso na cerimónia de encerramento da cimeira da ASEAN, quando subiu ao palco para dançar. E não terá sido a primeira vez que dançou na visita a Manila.
Xanana Gusmão mostrou os seus dotes juntando-se aos artistas que dançavam ao som da versão de "Together in Motion" interpretada pela boyband filipina SB19, com a participação de outros artistas como Julie Anne San Jose e Gary Valenciano.
Segundo a imprensa local, Xanana Gusmão dançou em várias ocasiões durante a visita a Manila, para a cimeira da ASEAN - a primeira na qual Timor Leste participou como membro pleno da Associação de Nações do Sudeste Asiático, tendo sido oficialmente escolhido para assumir a presidência rotativa em 2029.
Logo à chegada, deu também uns passos de dança quando foi recebido por jovens artistas filipinos. Dançou ainda um pouco durante a noite de abertura, ao aproximar-se do presidente Ferdinand Marcos Jr. e da primeira-dama Liza Araneta-Marcos.
Xanana Gusmão, de 80 anos, é o histórico líder da resistência armada e política pela independência de Timor-Leste, tendo sido o primeiro presidente do país (2002–2007) e exercendo atualmente o cargo de primeiro-ministro (função que já tinha desempenhado entre 2007 e 2015 e à qual regressou em 2023).