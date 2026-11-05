Votos das intercalares ainda estão a ser contados, mas já começou a corrida a 2028

Os eleitores do Alasca podem ainda ter que esperar semanas até saber quem será o seu representante no Senado depois das intercalares de terça-feira (3 de novembro). Com 74% dos votos contados, a democrata Mary Peltola tinha pouco mais de 600 votos de vantagem em relação ao incumbente republicano Dan S. Sullivan. Os votos ainda estão a ser contados, mas o tsunami azul é uma realidade em ambas as Câmaras do Congresso e o foco já está em saber o que é que isso significa para a corrida à Casa Branca em 2028. As próximas presidenciais norte-americanas estão marcadas para 7 de novembro de 2028, mas as primeiras primárias democratas serão a 22 de janeiro desse mesmo ano na Carolina do Sul e as republicanas, que vão arrancar como é habitual no Iowa, devem decorrer no mesmo mês (apesar de a data ainda não estar oficialmente fechada). E a enxurrada de anúncios de candidatura pode começar a surgir já a partir de janeiro do próximo ano. Com Donald Trump impossibilitado por lei de concorrer a outro mandato e sem um candidato claro do lado democrata, ambas as corridas estão em aberto. Do lado republicano o tsunami azul destas intercalares trouxe mais incerteza, depois de os democratas terem tido ganhos históricos em estados que eram tradicionalmente vermelhos. Basta olhar para o Texas, onde James Talarico é o primeiro senador democrata eleito desde 1988, e Gina Hinojosa será a primeira governadora latina. O Texas representa 40 eleitores do Colégio Eleitoral para as presidenciais e só Califórnia tem mais - um partido precisa de 270 para ganhar. Os democratas também recuperaram eleitorado que tinham perdido para Trump há dois anos. Uma sondagem da Associated Press revelou que cerca de 70% dos eleitores com menos de 30 anos e 60% dos eleitores hispânicos apoiaram os candidatos democratas à Câmara dos Representantes, no meio da indignação generalizada com a situação económica e com a guerra com o Irão. Neste último ponto, o cerco aperta-se sobre o secretário da Defesa, Pete Hegseth, com pressões para que Trump o demita. A perda de estados vermelhos e de eleitores conquistados em 2024 faz os republicanos repensar a força do movimento MAGA (Make America Great Again), que parecia imparável. E o vice-presidente JD Vance, que era visto como possível herdeiro político de Trump, viu as suas hipóteses abaladas. No rescaldo das eleições, apressou-se a apontar a culpa da derrota à guerra do Irão, nunca tendo sido o seu maior apoiante, procurando também distanciar-se do presidente. Outro possível candidato é o secretário de Estado, Marco Rubio, que manteve um perfil mais discreto durante as intercalares - mas não deixa de ter o seu perfil ligado às políticas de Trump (apesar de, no passado, ter sido seu adversário nas primárias republicanas de 2016). A solução poderá passar por demitir-se mais cedo do que o esperado - se quiser ser candidato a 2028 terá que o fazer, de qualquer forma. O golpe ao MAGA pode dar uma nova oportunidade ao velho Partido Republicano, com eventuais candidaturas do governador da Florida, Ron DeSantis (que sai em janeiro por ter atingido o limite de mandatos e já foi candidato em 2024). Ou do senador Ted Cruz, que foi segundo nessa corrida, e sendo do Texas poderia ser um trunfo para os republicanos. Também se fala no ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Oficialmente, já há dois candidatos: o argumentista Dan Greaney (famoso pelo episódio dos Simpsons que, em 2000, previu uma presidência de Trump) anunciou a candidatura ainda em maio; e o ex-jogador da NBA e candidato a senador Royce White fez o mesmo em agosto.O cenário não está fácil para os republicanos, após o tsunami azul, mas isso não significa que esteja fácil para os democratas. Dois anos depois do desaire eleitoral de 2024 e apesar da vitória histórica desta terça-feira (3 de novembro), o partido continua sem um rumo claro para reconquistar a Casa Branca. E, mais importante, um rosto que possa evitar que a divisão se instale diante das diferentes propostas para o fazer - venham do lado dos socialistas democratas ou dos moderados.A pouco mais de um ano das primárias, há potenciais candidatos que aproveitaram até as intercalares para percorrer o país e falar com possíveis doadores. É o caso dos governadores do Kentucky, Andy Beshear, do Illinois, JB Pritzker, da Pensilvânia, Josh Shapiro (estes dois últimos reeleitos de forma decisiva), ou da Califórnia, Gavin Newsom.Este último, que deixa o cargo em janeiro por limite de mandatos, disse que não avançaria se Kamala Harris, que concorreu às primárias de 2020 e, em 2024, apanhou a corrida a meio após a saída de Joe Biden, voltasse a concorrer. “Acredito que tenho a responsabilidade de contribuir para o rumo do partido, sobretudo no que diz respeito a dar voz a agendas e questões com as quais tenho experiência”, afirmou a antiga vice-presidente. “Quer esteja em funções públicas ou não, é esse o papel que me sinto impelida a desempenhar”, acrescentou. Caso avance, poderá deparar-se com um antigo adversário, como Pete Buttigieg (concorreu às primárias em 2020 e depois tornou-se secretário dos Transportes). Não são só governadores que estão a pensar concorrer: o senador do Arizona, Mark Kelly, também tem dado passos nesse sentido, e o nome de Jon Ossoff, que foi reeleito pela Georgia, ganhou força após a sua bem sucedida campanha. Ele alega contudo que tem “interesse zero” em ser candidato presidencial. Da Câmara dos Representantes, poderá saltar a candidatura de Alexandria Ocasio-Cortez, da ala dos socialistas democratas - depois do sucesso da candidatura progressista de Abdul El-Sayed no Michigan. Ela disse que decidiria sobre uma eventual candidatura depois das intercalares. Outro nome de que se fala é Rahm Emanuel, que foi chefe de gabinete de Barack Obama, além de autarca de Chicago e embaixador dos EUA no Japão. .Dennis Redmont: “Nestes últimos dias de campanha nos EUA instalou-se a ‘pornografia do medo’”.A funda dos democratas causou um impacto de meteorito nos republicanos.Ocasio-Cortez não afasta avançar em 2028 e salta para liderança do campo democrata