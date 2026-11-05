Votos das intercalares ainda estão a ser contados em vários estados norte-americanos.
Votos das intercalares ainda estão a ser contados em vários estados norte-americanos.FOTO:EPA/ARI SAPERSTEIN
Internacional

Votos das intercalares ainda estão a ser contados, mas já começou a corrida a 2028

Presidenciais podem ser só dentro de dois anos, mas as primárias começam em menos de 15 meses e o tsunami democrata no Congresso alterou os cenários.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Republicanos
Democratas
edição diária