Votos das intercalares ainda estão a ser contados em vários estados norte-americanos. FOTO:EPA/ARI SAPERSTEIN

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Votos das intercalares ainda estão a ser contados, mas já começou a corrida a 2028

Presidenciais podem ser só dentro de dois anos, mas as primárias começam em menos de 15 meses e o tsunami democrata no Congresso alterou os cenários.