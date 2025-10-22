Voto preliminar em Israel aprova anexação da Cisjordânia ocupada

O parlamento israelita (Knesset) aprovou esta quarta-feira, 22 de outubro, numa leitura preliminar, uma proposta para anexar o território palestiniano ocupado da Cisjordânia pela diferença de um voto.“O projeto de lei para aplicar a soberania aos territórios da Judeia e Samaria foi aprovado em leitura preliminar por uma maioria de 25 a favor e 24 contra”, anunciou a Knesset, de 120 membros, segundo a agência de notícias espanhola EFE.Judeia e Samaria é a designação administrativa israelita para grande parte da Cisjordânia, em vez do nome atribuído pela Jordânia à margem ocidental do rio Jordão, quando anexou o território palestiniano entre 1950 e a ocupação israelita, em 1967.A votação de esta quarta-feira é o primeiro passo que precede outras três votações necessárias para o parlamento israelita converter o projeto em lei.“O Estado de Israel aplicará as suas leis e soberania às áreas de colonatos na Judeia e Samaria, para estabelecer o estatuto destas áreas como parte inseparável do Estado soberano de Israel”, lê-se no projeto de lei.O projeto legislativo foi proposto pelo líder e único deputado do partido Noam, Avigdor Maoz, que aludiu à ideia do “Grande Israel”, que apaga os territórios palestinianos do mapa, durante o debate parlamentar.“O Senhor, bendito seja, deu ao povo de Israel a Terra de Israel”, justificou.A votação preliminar coincidiu com a visita a Israel do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que analisou o plano de cessar-fogo em Gaza com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e altos responsáveis militares.“Chegou o momento de aplicar a soberania plena sobre todos os territórios da Judeia e Samaria, a herança dos nossos antepassados”, aplaudiu o ministro das Finanças, o ultradireitista e colono, Bezalel Smotrich, nas redes sociais.Smotrich acrescentou que é o momento de “promover acordos de paz em troca de paz” com os vizinhos de Israel “a partir de uma posição de força”.O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, também de extrema-direita e colono, regozijou-se igualmente com o projeto de lei.“Chegou o momento da soberania agora”, escreveu nas redes sociais.Os dois ministros já tinham exigido em setembro a Netanyahu a anexação da Cisjordânia em resposta ao reconhecimento do Estado palestiniano por mais de uma dezena de países, incluindo Portugal, França, Reino Unido, Canadá e Austrália.Smotrich (Partido Sionista Religioso, também conhecido por Tkuma) e Ben Gvir (Otzma Yehudit, Poder Judaico) são parceiros do Likud, de Netanyahu, na coligação governamental de direita e extrema-direita no poder desde as eleições de 2022.A Palestina não possui continuidade territorial e, enquanto na Faixa de Gaza governava o braço político do Hamas, na Cisjordânia permanece a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), liderada por Mahmoud Abbas.Com sede em Ramallah, a ANP é reconhecida pela generalidade da comunidade internacional como representante dos palestinianos.Desde o segundo Acordo de Oslo, de 1995, Israel possui o controlo militar e civil da denominada Área C da Cisjordânia, que equivale a 60% do território.A ANP tem o controlo total da Área A e o controlo civil da Área B, onde reparte com Israel o controlo de segurança.Além disso, existem centenas de postos de controlo militares israelitas em toda a Cisjordânia.Também vigora um sistema de licenças que não permite a livre circulação dos palestinianos entre cidades e proíbe a muitos a entrada em Jerusalém, entre outras cidades..Israel demarca linha amarela na Faixa de Gaza antes da chegada de JD Vance.Ministro israelita apela a Netanyahu que seja anexada de grande parte da Cisjordânia