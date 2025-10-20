Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os blocos de cimento amarelo que estão a ser colocados para delimitar a zona para onde recuaram os militares israelitas.
Internacional

Israel demarca linha amarela na Faixa de Gaza antes da chegada de JD Vance

Linha assinala a zona para onde os militares israelitas recuaram após o cessar-fogo, permitindo ainda controlar 53% do enclave, e tem sido ponto de tensão. Quase cem palestinianos já foram mortos.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Israel
Gaza
Hamas
Faixa de Gaza
Cessar-fogo
