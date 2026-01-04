Voos suspensos na Grécia devido a problemas de radiofrequência

As partidas e chegadas nos aeroportos gregos foram suspensas este domingo, 4 de janeiro, devido a problemas de radiofrequência.Segundo avança a agência Reuters, a autoridade de aviação civil da Grécia decidiu impôr esta restrição aérea por questões de segurança, desconhecendo-se para já a causa deste problema que está a afetar as frequências de rádio.A televisão estatal ERT avançou que as chegadas e partidas nos aeroportos foram suspensas às 9h00 (7h00 em Lisboa) e que os voos estavam a ser divergidos para países vizinhos.