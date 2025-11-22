Von der Leyen quer reforma "profunda e integral" para que Organização Mundial do Comércio tenha papel central

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, defendeu este sábado, 22 de novembro, que a Organização Mundial do Comércio deve ser colocada novamente no centro do sistema comercial global, tendo pedido, para isso, “uma reforma profunda e integral” sem tabus.A proposta foi feita aos líderes do G20 na cimeira que se realiza este fim de semana em Joanesburgo, na África do Sul, em que são debatidos desafios globais do comércio, da dívida, do desenvolvimento, da geopolítica e da transição energética, refere a Efe.“A cooperação é essencial. O uso das dependências como armas só gera perdedores. Precisamos de voltar a um sistema baseado em regras, um sistema que nos permita enfrentar os desafios atuais, desde a transição limpa e digital até uma concorrência justa”, afirmou, no discurso citado pela agência noticiosa espanhola.A responsável quer que a OMC esteja “no centro deste sistema”, mas advertiu que tal “requer uma reforma profunda e integral” – para a qual a União Europeia (UE) está disposta a participar “sem tabus”.Von der Leyen propôs “construir coligações” para avançar com a reforma e que está a iniciar um diálogo com os 12 membros da parceria transpacífica global e progressista (CPTPP).Em junho, a presidente da CE já tinha referido a possibilidade de uma reforma na OMC juntamente com países da região Ásia-Pacífico para fazer face às dificuldades enfrentadas pelo organismo.O sistema de arbitragem da OMC para a resolução de litígios está paralisado desde 2019, na sequência da recusa dos Estados Unidos da América a nomearem juízes para o Órgão de Recurso, o que levou ao bloqueio de vários litígios.Von der Leyen também alertou para a incerteza nos mercados globais, que é “excecionalmente alta”, o que pode provocar um congelamento nos investimentos.“Abordar os desequilíbrios globais requer uma ação coordenada e cooperativa: com a ajuda das nossas instituições internacionais, o FMI, a OMC e o Banco Mundial, devemos realizar uma avaliação genuína” e analisar as suas causas, acrescentou.No entender da presidente do executivo comunitário, os países devem “colocar ordem na sua própria casa” para “reequilibrar o excesso de poupança”, tendo ainda destacado a ampliação da rede europeia com acordos com Mercosul, México e Indonésia..Funcionamento do G20 está ameaçado, diz Lula da Silva. Adotada declaração conjunta apesar da ausência dos EUA