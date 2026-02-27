Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Ursula von der Leyen.antes de ter estado com António Costa
Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Ursula von der Leyen.antes de ter estado com António CostaEPA/OLIVIER MATTHYS
Internacional

Costa diz que sempre soube que era feliz com Marcelo apesar de “algum pessimismo menos produtivo”

Presidente da República está esta sexta-feira em Bruxelas. Von der Leyen agradeceu a Marcelo liderança em dez anos conturbados e Metsola tudo o que fez por Portugal
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse esta sexta-feira (27 de fevereiro) que sempre soube que a sua coabitação com Marcelo Rebelo de Sousa era “muito feliz”, apesar de haver quem cultivasse, “por vezes, algum pessimismo menos produtivo”.

“Eu nunca tive dúvidas de que éramos muito felizes. A dúvida era mais de quem, contrariando o otimismo saudável, cultivava, por vezes, algum pessimismo menos produtivo”, afirmou António Costa, numa alusão a Marcelo Rebelo de Sousa, conhecido por ter qualificado o anterior primeiro-ministro português como um “otimista irritante”.

O presidente do Conselho Europeu falava aos jornalistas durante um encontro com o Presidente da República, em Bruxelas, no âmbito de uma visita de despedida às instituições europeias, e fazia um balanço dos oito anos de coabitação política com Marcelo Rebelo de Sousa, entre 2016 e 2024.

“Acho que ficamos bem em todos concordamos que fomos felizes, mesmo aqueles que não sabíamos que éramos, e que somos felizes”, disse, entre risos, antes de desejar as “maiores felicidades” a Marcelo.

Já o Presidente da República, por seu lado, disse esperar que a União Europeia (UE) “saiba reconhecer os méritos” do presidente do Conselho Europeu, possibilitando “mais anos” no exercício de tal função.

“Não é adeus porque o Presidente [do Conselho Europeu] tem um grande futuro político à sua frente e eu espero que a Europa saiba reconhecer os seus méritos, o que significa mais anos, importantes anos, no exercício desta função, o que seria muito bom para a Europa e também para Portugal”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas.

"Dez anos turbulentos"

Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa a liderança do país “ao longo destes dez anos turbulentos”.

“Gostaria de lhe agradecer por ter liderado Portugal ao longo destes dez anos turbulentos”, escreveu a líder do executivo comunitário numa mensagem divulgada nas redes sociais, após ter recebido o chefe de Estado português, no final do seu mandato, em Bruxelas.

A líder do executivo comunitário salientou ainda que o Presidente da República português “representa o espírito democrático de Portugal. Em momentos de serenidade, foi uma presença agregadora. Em tempos de crise, uma mão firme. Da pandemia à tragédia dos incêndios florestais, esteve junto do seu povo, com proximidade e humanidade, ouvindo, confortando e tranquilizando. A Europa beneficiou da sua sabedoria, da sua convicção e da sua humanidade”.

Marcelo Rebelo de Sousa também esteve reunido com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

"Obrigada pelo seu mandato, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Foi um gosto voltar a recebê-lo no Parlamento Europeu no final do seu mandato. Agradeço-lhe profundamente tudo o que fez por Portugal e pelo seu empenho na Europa, pela sua liderança e amizade, e pelo seu apoio constante aos valores consagrados pelo Parlamento Europeu", escreveu no X.

Eleito para a Presidência da República em 2016 e tendo cumprido dois mandatos, Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.

União Europeia
Internacional
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidência da República
Política
António Costa
Ursula von der Leyen
Roberta Metsola
Atualidade

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt