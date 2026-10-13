"Viva Espanha! Viva os reis!" Milhares nas ruas de Ceuta para receber Felipe VI e Letizia. Veja as imagens

Os reis de Espanha já estão em Ceuta, onde foram recebidos em festa por milhares de pessoas. "Viva Espanha! Viva os reis!", gritou a multidão que os esperava para esta visita história: a primeira de uns monarcas espanhóis à cidade autónoma em quase 20 anos.

Felipe VI e Letizia foram recebidos pelo presidente da cidade autónoma, Juan Vivas, na câmara, recebendo a chave de ouro da cidade, antes de seguirem para a sede de governo de Ceuta para uma reunião de trabalho.

A visita, a primeira de Felipe VI enquanto rei à cidade autónoma, surge mais de dois meses depois da crise migratória em Ceuta, a 30 e 31 de julho, durante a qual mais de 70 mil pessoas cruzaram a nado e a pé a fronteira de Marrocos.