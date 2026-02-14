Viktor Orbán afirma que a verdadeira ameaça da Hungria é a UE e não a Rússia

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou este sábado, 14 de fevereiro, que a verdadeira ameaça que a Hungria enfrenta não é a Rússia, mas a União Europeia, numa altura em que o partido nacionalista intensifica uma campanha anti-UE, a dois meses das eleições.A apenas oito semanas da votação de 12 de abril, Orbán e o seu partido Fidesz enfrentam o seu desafio mais sério desde que o líder populista de direita retomou o poder, em 2010.A maioria das sondagens independentes mostra o Fidesz atrás do partido de centro-direita Tisza e do seu líder, Péter Magyar, mesmo com Orbán a fazer campanha com a premissa infundada de que a UE enviaria húngaros para a morte na vizinha Ucrânia, se o seu partido perdesse.No discurso aos seus apoiantes, Orbán comparou este sábado a UE ao regime soviético repressivo que dominou a Hungria durante mais de 40 anos no século passado e rejeitou a crença de muitos líderes europeus de que o Presidente russo, Vladimir Putin, representa uma ameaça à segurança do continente.“Precisamos de nos habituar à ideia de que aqueles que amam a liberdade não devem temer o Leste, mas sim Bruxelas”, disse, referindo-se à capital de facto da UE, na Bélgica.“A disseminação do medo em relação a Putin é primitiva e leviana. Bruxelas, no entanto, é uma realidade palpável e uma fonte de perigo iminente”, disse, acrescentando: “Esta é a dura verdade e não a toleraremos”.Orbán tem sido um firme opositor da ajuda militar e financeira a Kiev desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala, há quase quatro anos, e tem mantido relações próximas com Moscovo, ao mesmo tempo que adotou uma postura combativa em relação aos parceiros da Hungria na UE e na NATO, que retrata como belicistas.Em dezembro, disse que “não era claro quem atacou quem” quando dezenas de milhares de soldados russos atravessaram as fronteiras da Ucrânia, em fevereiro de 2022..Von der Leyen defende reativação da cláusula de defesa mútua da UE. O Governo da Hungria está há muito em desacordo com a UE, que congelou milhares de milhões de euros de financiamento para Budapeste devido às preocupações de que Orbán tenha desmantelado as instituições democráticas, corroído a independência judicial e supervisionado a corrupção generalizada de funcionários públicos. Em contrapartida, Orbán tem atuado cada vez mais como um elemento disruptivo nas decisões da UE, ameaçando vetar políticas importantes, como o fornecimento de apoio financeiro à Ucrânia.À medida que as eleições se aproximam, tem retratado cada vez mais o partido Tisza como um fantoche criado pela UE para derrubar o seu Governo e servir interesses estrangeiros, alegações que o Tisza nega veementemente.Magyar, o líder do partido, prometeu reparar as relações tensas da Hungria com os seus aliados ocidentais, reativar a economia estagnada e reconduzir o país para um caminho mais democrático.Orbán acusou ainda as empresas multinacionais, como bancos e empresas de energia, de lucrarem com a guerra na Ucrânia e de conspirarem com a sua oposição política para o derrotar nas eleições.“É cristalino que, na Hungria, o setor petrolífero, o mundo bancário e a elite de Bruxelas se preparam para formar Governo”, disse. “Precisam de alguém na Hungria que nunca diga não às exigências de Bruxelas”.Se o seu partido conquistar a quinta maioria consecutiva nas eleições, Orbán prometeu continuar com o seu objetivo de livrar a Hungria de entidades que, segundo ele, infringem a soberania do país.Atribuiu ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o apoiou antes das eleições, a criação de um ambiente onde “as organizações não-governamentais falsas e os jornalistas, juízes e políticos comprados e pagos” podem ser expulsos.“O novo presidente dos Estados Unidos revoltou-se contra a rede global de negócios, media e política dos liberais, melhorando assim as nossas hipóteses”, disse..EUA querem uma Europa forte e dizem-se prontos para liderar a restauração da ordem mundial