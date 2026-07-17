Combatentes numa trincheira na província de Toledo, outubro de 1936.
Combatentes numa trincheira na província de Toledo, outubro de 1936.Marques da Costa / Arquivo DN
Internacional

Victor Pereira: “Os oficiais à volta de Franco viam a situação em Espanha como um complô judeu-maçónico e soviético”

Em entrevista, o historiador rejeita a narrativa da inevitabilidade do conflito e afirma que o termo “guerra civil” esconde as dinâmicas internacionais de ambos os lados.
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