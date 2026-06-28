As equipas de resgate realizam uma operação de busca e salvamento num edifício danificado pelos sismos em Caracas.
As equipas de resgate realizam uma operação de busca e salvamento num edifício danificado pelos sismos em Caracas.EPA / RONALD PENA R
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Venezuelanos criticam ritmo das buscas com quase 51.000 ainda desaparecidos após os sismos

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos subiu para 51, estando desaparecidos ou incontactáveis outros 84. Delcy Rodríguez revelou que 24 países já prestaram apoio.
Ana Meireles
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