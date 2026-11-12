Venezuela tem "direito soberano" à exploração petrolífera, diz Delcy Rodríguez na COP31

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, defendeu a aposta do país na exploração petrolífera na conferência climática COP 31, tendo reconhecido a importância da conservação do clima num país como o seu.

Rodríguez avança em contracorrente face ao resto da conferência, realizada na Turquia e organizada pela Austrália, que tem defendido a importância da transição do uso de energias fósseis para formas de energia limpas.

“Reafirmamos o nosso direito soberano de reforçar o nosso setor energético e petrolífero como motor do nosso desenvolvimento nacional”, realçou Delcy Rodriguez, defendendo que “é possível crescer e proteger o ambiente ao mesmo tempo”.

“Acreditamos que não existe uma contradição inevitável entre o desenvolvimento energético e a proteção ambiental, porque uma transição justa não destrói as economias, mas sim transforma-as”, disse a presidente venezuelana, sublinhando que as florestas do país agem como “um pulmão para o planeta”.

Para Delcy Rodriguez, a descarbonização não pode agravar a pobreza energética nem penalizar os mais vulneráveis; deve ser justa, viável e acessível” e os países desenvolvidos devem cumprir “compromissos de financiamento climático” para garantir o financiamento da transição de países em desenvolvimento.

Após a invasão e detenção do presidente Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, no início de 2026, Delcy Rodriguez tem estado a aproximar-se dos Estados Unidos, maioritariamente na base da exploração petrolífera e na entrada de empresas norte-americanas e internacionais nessa exploração, antes controlada apenas pelo estado venezuelano e pela sua empresa PDVSA.

Os próprios Estados Unidos retiraram-se no ano passado da cooperação climática formal, na base da COP31, uma vez que o presidente Donald Trump não acredita no aquecimento global.