Venezuela. Marcelo e Montenegro reuniram-se e tema vai ser debatido no Conselho de Estado

O Presidente da República reuniu-se este sábado com o primeiro-ministro e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, por videoconferência, sobre a situação da Venezuela, e foi acordado levar o tema ao Conselho de Estado de sexta-feira, 9 de janeiro.Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, a reunião do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ministro Paulo Rangel, aconteceu ao fim da tarde "para analisar o futuro na sequência da situação na Venezuela e, em particular, no que diz respeito à muito numerosa comunidade portuguesa"."Foi também acordado acrescentar este ponto à reunião do Conselho de Estado de dia 09 de janeiro", lê-se na mesma nota.Já o primeiro-ministro Luís Montenegro deu conta da reunião numa publicação na rede social X, afirmando que ele e o chefe de Estado estão “focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena” na Venezuela, após a deposição do líder venezuelano por forças militares dos Estados Unidos.“Estamos focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena onde os venezuelanos escolham livremente o seu futuro”, lê-se numa publicação de Luís Montenegro na rede social X.. “Não tendo reconhecido os resultados das eleições de 2024, tomamos nota das declarações e garantias do Presidente Donald Trump e constatamos o papel dos EUA na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela com a maior brevidade possível”, acrescenta Montenegro..Trump diz que EUA vão assegurar transição justa na Venezuela e gerir o petróleo