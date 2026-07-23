Voluntários e um padre continuam à procura de vítimas no meio dos destroços do duplo sismo de 24 de junho.
Voluntários e um padre continuam à procura de vítimas no meio dos destroços do duplo sismo de 24 de junho. FOTO:EPA/MIGUEL GUTIERREZ
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Venezuela continua a contar os mortos um mês após o duplo sismo que reforçou o poder da presidente

Balanço oficial aponta para quase 5400 mortos, mas há quem fale em entre 30 mil e 50 mil desaparecidos. No meio da resposta à tragédia, Delcy Rodríguez deixou cair o "interina" do cargo.
Susana Salvador
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