Veleiro 'Mircea', o navio-escola romeno, está em Lisboa e o comandante Moraru convida a subir a bordo

Uma placa em metal no convés relembra que o navio foi construído nos estaleiros navais Blohm + Voss, em Hamburgo, em 1938. Desses estaleiros, com planos muito semelhantes, saíram também a Sagres, navio-escola português, a Eagle, navio-escola da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o Gorch Fock e o Gorch Fock II. Este último foi o vencedor da regata deste ano, tal como da de há meio século. E o Gorch Fock não participou no percurso entre Nova Iorque e Boston por ser atualmente um navio-museu na Alemanha, daí a competição das cinco irmãs ter sido na realidade entre quatro.

"São irmãs, mas não são gémeas", alerta o comandante. Por isso, quem visitar domingo e segunda-feira (estará aberto ao público das 15.00 às 18.00 em ambos os dias) o veleiro romeno no Cais da Rocha do Conde de Óbidos notará grandes semelhanças com a Sagres, mas também particularidades. Das cinco irmãs, destaca o comandante, o Gorch Fock II é o que se diferencia mais, pois foi construído em 1958, com planos modernizados. Chamam-lhe mesmo de "irmã mais nova".

A equipa do DN é acolhida ainda no cais pelo adido de Defesa da embaixada da Roménia, o capitão de mar-e-guerra Adrian Geanta. Curiosamente, esta visita do Mircea coincide com a primeira vez que um oficial da Marinha Romena está destacado para a embaixada em Lisboa. Também somos apresentados ao capitão de mar-e-guerra Gabriel Moise, responsável por esta missão transatlântica e que foi durante 12 anos (2006-2018) comandante do Mircea. A acompanhar-nos está Mihaela Haiduc Cabaço, tradutora oficial da embaixada, que não esconde a emoção de voltar a subir a bordo. "É a terceira vez e sempre tenho aquele sentimento de estar de alguma forma na Roménia", diz, recordando o quão simbólico para a diáspora romena são estas visitas do Mircea.