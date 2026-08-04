Comandante José Eduardo de Sousa Luís.
Comandante José Eduardo de Sousa Luís. Foto: Marinha Portuguesa.
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"Brindar nos eventos na ‘Sagres’ com vinho Madeira “permitiu recriar um momento histórico da ligação de Portugal aos EUA”

O navio-escola Sagres está algures no Atlântico a caminho de Portugal depois de uma missão que o levou aos Estados Unidos para participar nas celebrações dos 250 anos da Declaração de Independência. O comandante José Eduardo de Sousa Luís respondeu por mail ao DN sobre esta viagem, que também incluiu contactos com a comunidade luso-americana.
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