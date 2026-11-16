A companhia aérea norte-americana United Airlines anunciou a resolução do problema tecnológico que provocou esta segunda-feira (16) atrasos nas partidas, poucos dias após uma avaria na rede da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) ter provocado uma paralisação de voos no país.

Através das redes sociais, a United adiantou que, embora alguns voos tenham sofrido atrasos devido ao problema de hoje, não foram afetadas as aeronaves que já estavam em voo e as operações da sua rede regional, a United Express.

"Não há indícios de que se trate de um problema relacionado com a cibersegurança", salientou.

O site de rastreamento de voos FlightAware indicava que a United tinha 418 voos atrasados.

Antes, a United relatou a "queda geral do sistema", sem especificar que partes da informática da companhia aérea foram afetadas.

Segundo a companhia, uma das três maiores dos Estados Unidos juntamente com a Delta e a American Airlines, o problema afetou os voos em fase de descolagem.

Numa gravação disponibilizada numa aplicação de monitorização de controlo de tráfego aéreo (ATC), um piloto da United em Houston solicita à torre permissão para permanecer no portão de embarque até que o sistema voltasse a funcionar, refere a agência AP.

A aplicação combina transmissões de rádio ao vivo do controlo de tráfego aéreo com o seguimento visual de aeronaves em tempo real.

A FAA informou que o espaço aéreo está a voltar à normalidade hoje, após uma falha na comunicação dos controlos de tráfego aéreo, que levou a que 9.200 voos cancelados fossem cancelados na sexta-feira, quase 6.700 no sábado e 1.600 no domingo.

As autoridades norte-americanas atribuíram a paralisação à falha de comunicação à empresa contratada para os serviços de comunicação do controlo aéreo, a L3Harris, e a um possível "'router' defeituoso".

A empresa estava a realizar uma intervenção de manutenção de rotina numa localização remota da FAA para substituir as linhas de cobre com décadas de idade por linhas de fibra ótica.

Além disso, substituíram um 'router' que sobrecarregou com dados outros 'routers' da rede de controlo de tráfego aéreo com milhares de tentativas de ligação, o que provocou uma falha no sistema.

Consequentemente, os controladores aéreos deixaram de conseguir comunicar com os aviões e de receber os dados do radar.

A FAA despediu cerca de 400 dos seus 45.000 trabalhadores no âmbito dos cortes promovidos pelo governo de Donald Trump a partir do controverso Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), dirigido pelo multimilionário Elon Musk.