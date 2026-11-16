"Uma grande vitória". José Maria Neves reeleito presidente de Cabo Verde

José Maria Neves disse na noite de domingo, 15 de novembro, que a sua reeleição como Presidente de Cabo Verde foi “uma grande vitória”, numa declaração na sede de campanha, na cidade da Praia, na qual foi recebido em festa por dezenas de pessoas.

“Ganhámos com perto de 64% o que é a todos os títulos uma excelente vitória nestas eleições presidenciais”, face a outros cinco candidatos, disse José Maria Neves, saudando os adversários pelo “envolvimento cívico”.

O chefe de Estado reeleito prometeu ser “um traço de união de todos o cabo-verdianos, nas ilhas e na diáspora e de todos os que, não sendo cabo-verdianos, escolheram Cabo Verde para viver”.

Da mesma forma, reafirmou o compromisso com “as liberdades, a democracia e o Estado de direito” e prometeu “inspirar Cabo Verde no sentido de um crescimento inclusivo e sustentável” que traga melhorias aos salários e rendimentos das famílias.

Ao nível internacional, reiterou a defesa da imagem de Cabo Verde como “país de paz” e útil, alinhado pela defesa da dignidade humana.

“Depois destes resultados, sinto-me com forte legitimidade enquanto chefe de Estado para desempenhar o meu papel”, referiu, apesar da forte abstenção: 68% dos eleitores (mais de dois terços) não votaram.

José Maria Neves sugeriu um estudo das causas da abstenção, apontando como uma das causas a elevada emigração, com “milhares” a deixarem o país, assim como a mobilidade entre ilhas, para estudos e trabalho, sem atualização dos cadernos eleitorais.

Entre outras ideias, defendeu o voto eletrónico para aumentar a participação eleitoral.

Quando estão apuradas 97,6% das mesas de voto, de acordo com dados oficiais, José Maria Neves soma 63,8% dos votos contados, mais do dobro da votação recebida por Joana Rosa - 80.554 votos face a 39.843, respetivamente.

José Maria Neves, foi autarca, deputado, primeiro-ministro e aos 66 anos foi reeleito para um segundo mandato como Presidente de Cabo Verde.

Os resultados confirmam a tradição de todos os presidentes eleitos por sufrágio universal em Cabo Verde que disputaram um segundo mandato terem sido, até agora, reeleitos.

Enquanto líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), já tinha sido o único primeiro-ministro a renovar duas vezes uma maioria absoluta (em 2006 e 2011).

As eleições de hoje contaram com cerca de 419.400 eleitores inscritos e mais de dois terços não votaram.

Segundo dados da contagem provisória, a abstenção rondou 68%, acima dos 52% registados nas eleições presidenciais anteriores, em 2021.