José Maria Neves lidera contagem dos votos em Cabo Verde. Joana Rosa reconhece derrota

José Maria Neves liderava a contagem de votos nas eleições presidenciais deste domingo em Cabo Verde com 63,7% quando estavam apuradas 93% das mesas, de acordo com dados oficiais.

A abstenção está em 67,9%, sendo que nas últimas eleições presidenciais, em 2021, foi de 52%.

Neves tem assim garantida a reeleição à primeira volta, o que exigia que tivesse mais de 50% dos votos expressos, numa candidatura que contou com o apoio do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, poder), que já liderou.

Às 20:30 (21:30 em Lisboa), quando faltaVAm apurar 91 mesas do total de 1.197, José Maria Neves tinha mais do dobro dos votos da principal adversária Joana Rosa – 78.254 face a 38.835 respetivamente.

Joana Rosa, primeira mulher candidata à Presidência de Cabo Verde, reconheceu entretanto a derrota. “Já oportunamente apresentei ao presidente reeleito as felicitações”, referiu a ex-ministra da Justiça, numa declaração feita às 21:00 (22:00 em Lisboa), na sede de campanha no bairro de Achada Santo António, na Praia, capital, enquanto a contagem dos votos ainda decorria.

Vários apoiantes de José Maria Neves começaram a juntar-se na sede de campanha, na cidade da Praia, num clima de alegria crescente, onde o candidato é esperado durante a noite.

Joana Rosa, ex-ministra da Justiça e principal adversária, apoiada pelo Movimento para a Democracia (MpD, oposição) surgia em segundo lugar com 31,6% dos votos.