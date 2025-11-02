Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Três quartos das empresas sondadas espera produzir menos ou o mesmo do que em 2025.
Três quartos das empresas sondadas espera produzir menos ou o mesmo do que em 2025.Foto: Unsplash
Internacional

Uma em cada três empresas alemãs prevê cortar postos de trabalho em 2026

"As empresas ressentem-se do elevado stress geopolítico”, declarou o especialista em conjuntura do IW Michael Grömling.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma em cada três empresas alemãs prevê cortar postos de trabalho em 2026, segundo a sondagem de expetativas de outono apresentada hoje pelo Instituto da Economia, próximo do patronato germânico. De acordo com o inquérito, para o qual foram entrevistadas 2.000 empresas em outubro, 36% das companhias tem planos para cortar postos de trabalho no próximo ano, enquanto apenas 18% vai criar novos lugares.

A situação é, no entanto, mais grave na indústria, onde inclusive 41% dos inquiridos conta com uma redução da força de trabalho, enquanto só um em cada sete se propõe contratar pessoal. Quanto à produção, três quartos das empresas sondadas espera produzir menos ou o mesmo do que em 2025.

A má conjuntura económica também se torna evidente com a análise dos planos de investimento: 33% das empresas investirão menos em 2026 do que atualmente, enquanto apenas 23% gastará mais. As expetativas de investimento registadas nos inquéritos do Instituto (IW) bateram a marca recorde de mais de cinco semestres negativos.

"As empresas ressentem-se do elevado stress geopolítico”, declarou o especialista em conjuntura do IW Michael Grömling. A isto, somam-se problemas de distribuição da fatura doméstica, como altos preços energéticos, os custos com as garantias sociais dos trabalhadores e a burocracia, segundo a avaliação do instituto.

"Sem reformas estatais, torna-se cada vez mais inverosímel que os programas extraordinários de milhares de milhões de euros (para investimentos) do Governo tenham o efeito esperado e necessário”, concluiu.

Três quartos das empresas sondadas espera produzir menos ou o mesmo do que em 2025.
Escassez de materiais para fabricantes de produtos eletrónicos na Alemanha piora em outubro
Três quartos das empresas sondadas espera produzir menos ou o mesmo do que em 2025.
Empresas da zona euro consideram impacto do acordo tarifário com EUA negativo
Economia
emprego
Indústria
Mercado de trabalho
Alemanha
zona do euro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt