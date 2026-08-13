Um morto e vários feridos em explosão no porto de Roterdão

Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas esta quinta-feira, 13 de agosto, numa explosão numa instalação no porto de Roterdão, nos Países Baixos, informou a polícia neerlandesa.

O incidente ocorreu pouco depois das 12h locais (menos uma hora em Lisboa) numa empresa na Moezelweg, em Europoort, informou a emissora regional Rijnmond.

Várias pessoas ficaram feridas, tendo sido levadas para o hospital. Várias ambulâncias, um helicóptero de resgate e equipas de bombeiros foram enviados para o local.

De acordo com a Rijnmond, uma equipa de manutenção estava a trabalhar em condutas no local e algo pode ter corrido mal durante a desconexão dos tubos, mas ainda não há causas oficiais avançadas. Vestígios da explosão eram visíveis num tanque de armazenamento.

Antes, mas já esta quinta-feira, um corte de energia interrompeu os sistemas da refinaria da Esso na Botlekweg, uma artéria rodoviária na zona industrial junto ao porto, provocando grandes chamas e um nuvem de fumo negro sobre o porto, enquanto os gasodutos eram esvaziados, mas as autoridades ainda não determinaram se os incidentes estão relacionados.

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