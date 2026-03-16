Uma mulher que fugiu do sul do Líbano vive agora numa tenda em Beirute.
Uma mulher que fugiu do sul do Líbano vive agora numa tenda em Beirute.EPA/WAEL HAMZEH
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Um milhão de deslocados pelos ataques israelitas no Líbano

Israel iniciou “operação terrestre limitada e direcionada” contra alvos do Hezbollah, que respondeu disparando mais ‘rockets’.
Susana Salvador
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