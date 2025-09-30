"Um dos dias mais importantes". Trump anuncia acordo com Pfizer para baixar preços de medicamentos nos EUA

Aós meses de pressão sobre as farmacêuticas, o Presidente norte-americano anunciou nesta terça-feira, 30 de setembro, que a Pfizer vai reduzir o preço de todos os medicamentos prescritos no programa público norte-americano Medicaid, destinado a cidadãos com baixos rendimentos, e passará a vender novos fármacos com preços alinhados aos mais baixos praticados internacionalmente. Em contrapartida, a farmacêutica beneficiará de alívio nas tarifas impostas pela administração Trump.O acordo, apresentado na Casa Branca ao lado do CEO da Pfizer, Albert Bourla, marca a primeira vitória de Trump na pressão que vem exercendo sobre as grandes farmacêuticas para reduzir os preços nos EUA, onde os doentes pagam em média quase três vezes mais pelos medicamentos do que em outros países desenvolvidos.“Os Estados Unidos deixaram de subsidiar os sistemas de saúde do resto do mundo”, afirmou Trump, sublinhando que espera que outras empresas sigam o exemplo da Pfizer. "As pessoas iam ao Canadá, ao México e a outros lugares para comprar remédios. Não precisarão mais de fazer isso. Acho que este é um dos dias mais importantes que alguém já viveu", disse Trump.Segundo o compromisso, a Pfizer vai disponibilizar diretamente aos consumidores americanos, através de uma nova plataforma online chamada TrumpRx, vários medicamentos com descontos entre 40% e 85%. Entre eles estão o Xeljanz (para artrite reumatoide), o Zavzpret (para enxaquecas), o Eucrisa (para dermatite) e o Duavee (para osteoporose pós-menopausa).O anúncio fez disparar mais de 5% as ações da empresa em Wall Street, para 25,05 dólares..O acordo surge após Trump ter enviado cartas a 17 farmacêuticas em julho, exigindo compromissos de redução de preços até 29 de setembro, sob ameaça de tarifas de 100% sobre medicamentos importados..Albert Bourla aproveitou o evento para anunciar um investimento de 70 mil milhões de dólares em investigação, desenvolvimento e produção doméstica nos EUA, salientando que a empresa recebeu um prazo de três anos sem aplicação de tarifas, desde que avance com a transferência da produção para território americano.Apesar da medida, milhões de norte-americanos que dependem do programa Medicare — destinado a idosos e pessoas com deficiência — não estão incluídos no acordo agora fechado.Um estudo recente da Reuters revelou que os preços de lançamento de novos medicamentos nos EUA mais do que duplicaram no último ano, atingindo uma mediana de 370 mil dólares anuais..Trump anuncia que investigadores americanos associam consumo de paracetamol na gravidez ao autismo