Cavaco Silva no discurso de aceitação da Ordem Europeia do Mérito, no Parlamento Europeu
Cavaco Silva no discurso de aceitação da Ordem Europeia do Mérito, no Parlamento EuropeuEPA/RONALD WITTEK
Internacional

"UE é um ativo da maior importância", destaca Cavaco ao ser distinguido com Ordem Europeia do Mérito

No Parlamento Europeu, onde foi distinguido com a Ordem Europeia do Mérito, o antigo Presidente da República realçou a importância da UE perante a "forte instabilidade e incerteza mundial".
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O antigo Presidente da República foi esta terça-feira, 19 de maio distinguido no Parlamento Europeu com a Ordem Europeia do Mérito. No discurso de aceitação, Cavaco Silva destacou a importância da União Europeia (UE) no atual contexto mundial.

"Num tempo de forte instabilidade e incerteza mundial, de conflitos armados e ameaças, em que a voz de cada país isoladamente pouco conta, a União Europeia é um ativo da maior importância para todos os Estados membros", afirmou o antigo chefe de Estado, citado pela Lusa, durante a intervenção no Parlamento Europeu.

Na cerimónia de atribuição da recém-criada Ordem Europeia do Mérito aos 20 primeiros laureados, distinguidos "pelo seu contributo significativo para a integração europeia e para a promoção e defesa dos valores europeus", Cavaco Silva referiu que "Portugal tem sido um parceiro ativo, defensor dos valores europeus e do aprofundamento do processo de integração, procurando sempre colocar os interesses nacionais específicos no quadro do interesse comunitário".

Em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entregou ao antigo primeiro-ministro português uma medalha, tendo-lhe sido ainda entregue uma fita de condecoração e um certificado assinado pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Cavaco Silva manifestou-se "particularmente honrado e sensibilizado por integrar o grupo dos primeiros galardoados com a Ordem Europeia do Mérito". A criação desta distinção "é uma expressão do sucesso do projeto de integração iniciado em 1957 e um indicador de confiança no futuro de uma União portadora dos valores da paz, da liberdade, da democracia e do respeito pelos direitos humanos e que inclui entre os seus objetivos a solidariedade entre os Estados membros", considerou.

Estiveram na cerimónia 13 dos 20 laureados, entre os quais Angela Merkel, antiga chanceler alemã, e Lech Wałęsa, ex-presidente da Polónia, que foram galardoados na categoria de Membro Insigne da Ordem Europeia do Mérito. O presidente ucraniano, Voldymyr Zelensky, também foi distinguido, mas não esteve na cerimónia.

“A Europa não nos foi entregue de bandeja. (...) Com a Ordem Europeia do Mérito, homenageamos aqueles que, em todas as esferas da vida, escolheram construir a Europa – aqueles que lideraram quando era difícil e mantiveram a nossa União em movimento. Porque a Europa só perdura enquanto cada geração escolher defendê-la”, afirmou Roberta Metsola, na abertura da cerimónia.

Condecoração "também é uma homenagem a Portugal", diz Durão Barroso 

Durão Barroso, um dos membros do comité de seleção responsável pela nomeação dos membros da Ordem, reconheceu estar “muito feliz” por o antigo primeiro-ministro e chefe de Estado Cavaco Silva estar entre os primeiros nomeados.

Faço parte do júri, do comité de seleção que escolheu os primeiros galardoados com esta Ordem Europeia do Mérito, e fiquei muito satisfeito obviamente por termos um português, e um português insigne, como o professor Cavaco Silva, a receber esta condecoração que é muito justa e que, de certa forma, também é uma homenagem a Portugal”, disse, apontando que o país, “desde que aderiu à União Europeia (UE), faz agora 40 anos, esteve sempre e quis sempre estar na primeira linha da integração europeia”.

Apontando que pode “acrescentar algo do ponto de vista pessoal”, já que fazia parte do governo de Cavaco Silva quando Portugal aderiu à UE, “no distante ano de 1986”, tendo testemunhado os primeiros anos de integração, incluindo como secretário de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso afirmou que sempre viu em Cavaco “um grande compromisso com a Europa”.

“Acho que é uma distinção extremamente justa, que de certa forma também homenageia Portugal, que está no centro da integração europeia. Portugal, através muitos dos seus protagonistas, tem vindo a fazer avançar a sua imagem e a sua contribuição para a UE, e isso só é possível porque em Portugal há um grande apoio à integração europeia”, reforçou.

“E penso que devíamos estar conscientes disso, porque não é fácil às vezes conciliar aquilo que é o interesse nacional com o interesse mais geral europeu. E eu penso que o professor Cavaco Silva, como o primeiro chefe de governo na altura da nossa integração definiu, digamos assim, um standard, que tem sido seguido em geral pelos diferentes governos do Portugal democrático e devemos congratular-nos com isso”, concluiu.

A atribuição deste prémio "sublinha o percurso público de Cavaco Silva, marcado por décadas de serviço ao país e pela defesa consistente da integração europeia e do desenvolvimento de Portugal no contexto da União Europeia", justificou o Parlamento Europeu no passado mês de março, quando foi revelado que Aníbal Cavaco Silva era uma das personalidades condecoradas com a Ordem Europeia do Mérito.

Esta distinção foi criada pelo Parlamento Europeu em maio de 2025 para assinalar o 75.º aniversário da Declaração Schuman e todos os anos até 20 cidadãos vão ser condecorados com esta Ordem do Mérito, a primeira deste tipo concedida pelas instituições da UE.

Com Lusa

Cavaco Silva no discurso de aceitação da Ordem Europeia do Mérito, no Parlamento Europeu
Parlamento Europeu. Cavaco Silva é um dos condecorados com a Ordem Europeia do Mérito
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