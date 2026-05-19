"UE é um ativo da maior importância", destaca Cavaco ao ser distinguido com Ordem Europeia do Mérito

O antigo Presidente da República foi esta terça-feira, 19 de maio distinguido no Parlamento Europeu com a Ordem Europeia do Mérito. No discurso de aceitação, Cavaco Silva destacou a importância da União Europeia (UE) no atual contexto mundial."Num tempo de forte instabilidade e incerteza mundial, de conflitos armados e ameaças, em que a voz de cada país isoladamente pouco conta, a União Europeia é um ativo da maior importância para todos os Estados membros", afirmou o antigo chefe de Estado, citado pela Lusa, durante a intervenção no Parlamento Europeu.Na cerimónia de atribuição da recém-criada Ordem Europeia do Mérito aos 20 primeiros laureados, distinguidos "pelo seu contributo significativo para a integração europeia e para a promoção e defesa dos valores europeus", Cavaco Silva referiu que "Portugal tem sido um parceiro ativo, defensor dos valores europeus e do aprofundamento do processo de integração, procurando sempre colocar os interesses nacionais específicos no quadro do interesse comunitário".Em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entregou ao antigo primeiro-ministro português uma medalha, tendo-lhe sido ainda entregue uma fita de condecoração e um certificado assinado pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.Cavaco Silva manifestou-se "particularmente honrado e sensibilizado por integrar o grupo dos primeiros galardoados com a Ordem Europeia do Mérito". A criação desta distinção "é uma expressão do sucesso do projeto de integração iniciado em 1957 e um indicador de confiança no futuro de uma União portadora dos valores da paz, da liberdade, da democracia e do respeito pelos direitos humanos e que inclui entre os seus objetivos a solidariedade entre os Estados membros", considerou.Estiveram na cerimónia 13 dos 20 laureados, entre os quais Angela Merkel, antiga chanceler alemã, e Lech Wałęsa, ex-presidente da Polónia, que foram galardoados na categoria de Membro Insigne da Ordem Europeia do Mérito. O presidente ucraniano, Voldymyr Zelensky, também foi distinguido, mas não esteve na cerimónia. “A Europa não nos foi entregue de bandeja. (...) Com a Ordem Europeia do Mérito, homenageamos aqueles que, em todas as esferas da vida, escolheram construir a Europa – aqueles que lideraram quando era difícil e mantiveram a nossa União em movimento. Porque a Europa só perdura enquanto cada geração escolher defendê-la”, afirmou Roberta Metsola, na abertura da cerimónia..Condecoração "também é uma homenagem a Portugal", diz Durão Barroso .Durão Barroso, um dos membros do comité de seleção responsável pela nomeação dos membros da Ordem, reconheceu estar “muito feliz” por o antigo primeiro-ministro e chefe de Estado Cavaco Silva estar entre os primeiros nomeados.“Faço parte do júri, do comité de seleção que escolheu os primeiros galardoados com esta Ordem Europeia do Mérito, e fiquei muito satisfeito obviamente por termos um português, e um português insigne, como o professor Cavaco Silva, a receber esta condecoração que é muito justa e que, de certa forma, também é uma homenagem a Portugal”, disse, apontando que o país, “desde que aderiu à União Europeia (UE), faz agora 40 anos, esteve sempre e quis sempre estar na primeira linha da integração europeia”.Apontando que pode “acrescentar algo do ponto de vista pessoal”, já que fazia parte do governo de Cavaco Silva quando Portugal aderiu à UE, “no distante ano de 1986”, tendo testemunhado os primeiros anos de integração, incluindo como secretário de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso afirmou que sempre viu em Cavaco “um grande compromisso com a Europa”.“Acho que é uma distinção extremamente justa, que de certa forma também homenageia Portugal, que está no centro da integração europeia. Portugal, através muitos dos seus protagonistas, tem vindo a fazer avançar a sua imagem e a sua contribuição para a UE, e isso só é possível porque em Portugal há um grande apoio à integração europeia”, reforçou.“E penso que devíamos estar conscientes disso, porque não é fácil às vezes conciliar aquilo que é o interesse nacional com o interesse mais geral europeu. E eu penso que o professor Cavaco Silva, como o primeiro chefe de governo na altura da nossa integração definiu, digamos assim, um standard, que tem sido seguido em geral pelos diferentes governos do Portugal democrático e devemos congratular-nos com isso”, concluiu.A atribuição deste prémio "sublinha o percurso público de Cavaco Silva, marcado por décadas de serviço ao país e pela defesa consistente da integração europeia e do desenvolvimento de Portugal no contexto da União Europeia", justificou o Parlamento Europeu no passado mês de março, quando foi revelado que Aníbal Cavaco Silva era uma das personalidades condecoradas com a Ordem Europeia do Mérito.Esta distinção foi criada pelo Parlamento Europeu em maio de 2025 para assinalar o 75.º aniversário da Declaração Schuman e todos os anos até 20 cidadãos vão ser condecorados com esta Ordem do Mérito, a primeira deste tipo concedida pelas instituições da UE.Com Lusa.Parlamento Europeu. Cavaco Silva é um dos condecorados com a Ordem Europeia do Mérito