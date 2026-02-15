Kaja Kallas na Conferência de Segurança de Munique.
Kaja Kallas na Conferência de Segurança de Munique.EPA/RONALD WITTEK
Internacional

UE responde a Rubio: “Sabemos quem somos e o que defendemos”

Europeus aliviados com o tom do discurso do secretário de Estado dos EUA, apesar de as críticas serem as mesmas. Chefe da diplomacia europeia rejeitou um “apagamento civilizacional”.
Publicado a
Loading content, please wait...
EUA
União Europeia
Internacional
Kaja Kallas
Marco Rubio
edição impressa
Conferência de Munique
Diário de Notícias
www.dn.pt