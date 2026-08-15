Ucrânia atacou centro da agência espacial russa a 900 km da fronteira

A Ucrânia atacou o centro de foguetões e espaço da agência espacial russa, Roscosmos, a 900 quilómetros da fronteira ucraniana, e uma base aérea em Nizhny Novogorod, a cerca de 700, anunciou este sábado, 15 de agosto, o Presidente ucraniano.

"Na região russa de Samara, foi atingida uma das empresas-chave da Roscosmos: o centro 'Progress', que, entre outras atividades, estava envolvido na produção de componentes eletrónicas", indicou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, precisando que o alvo se encontra a cerca de 900 quilómetros da fronteira.