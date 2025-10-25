Turista morre ao cair de altura de sete metros junto ao Panteão de Roma

Um homem morreu ao cair de uma altura de sete metros junto ao Panteão de Roma, em Itália, na noite de sexta-feira, 24 de outubro. O turista italiano, de 69 anos, ter-se-á sentido mal quando estava sentado no muro que circunda o monumento, caindo no fosso.Segundo revela a agência Ansa, os bombeiros tiveram de forçar a abertura de um portão para conseguirem prestar socorro ao homem, que foi declarado morto no local.A policia de Roma abriu uma investigação.Aquele muro costuma ser utilizado por centenas de turistas que apriveitam para fazer uma pausa frente d eum dos momnumentos mais carismáticos da cidade, famoso pelo óculo que tem na cúpula e que, além da porta, é a única fonte de luz natural do espaço.