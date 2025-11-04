Tufão Kalmaegi. Helicóptero com cinco pessoas a bordo caiu nas Filipinas quando ajudava equipas de socorro

Numa altura em que as Filipinas estão a ser assoladas pela passagem do tufão Kalmaegi, um helicóptero que ajudava nas operações de socorro caiu, com cinco pessoas a bordo, segundo foi noticiado esta terça-feira, 4 de novembro. De acordo com a Associated Press (AP), a queda do helicóptero Super Huey, da Força Aérea Filipina, ocorreu na segunda-feira, perto da cidade de Loreto, na província de Agusan del Sur, no sul do país, onde estão a ser desenvolvidos esforços para encontrar os cinco tripulantes que seguiam a bordo. O Comando Oriental de Mindanao das Forças Armadas das Filipinas emitiram um comunicado em que referem que os cinco elementos da Força Aérea faziam parte da operação para fornecer assistência humanitária às províncias afetadas pelo tufão, que já fez pelo menos cinco mortos, segundo a AP. As autoridades não deram mais informações sobre o acidente nem sobre a condição das cinco pessoas que estavam a bordo do helicóptero. .Quase 400 mil pessoas retiradas das suas casas.Pelo menos 26 pessoas morreram durante a passagem do tufão Kalmaegi pelas Filipinas, onde grande parte da região central do país ficou inundada, segundo avançou esta terça-feira a Proteção Civil filipina."De acordo com as informações que temos, a maioria [das pessoas] morreu afogada", disse por telefone Rafaelito Alejandro, vice-diretor do Departamento de Proteção Civil filipina, à agência de notícias AFP. Quase 400 mil pessoas foram retiradas das suas casas devido ao risco de inundações, consequência das chuvas e ventos fortes que assolam a região por causa dos efeitos da passagem do tufão. O tufão atingiu a costa vindo do leste do arquipélago na noite de segunda-feira, atingindo as ilhas Dinagat, no arquipélago de Visayas (leste), com rajadas de vento que atingiram 205 quilómetros por hora, segundo o serviço meteorológico.Rhon Ramos, oficial de informações da ilha de Cebu (centro), disse à agência de notícias France-Presse (AFP), por telefone, que alguns centros de evacuação também foram inundados.Carros flutuavam nas ruas inundadas da cidade de Cebu, com cerca de um milhão de habitantes, segundo imagens obtidas pela AFP.Centenas de pessoas que viviam em tendas em acampamentos montados após o sismo de magnitude 6,9 que atingiu a ilha no final de setembro também foram "evacuadas à força para a sua própria segurança", disse Ramos.A secretária-geral da Cruz Vermelha das Filipinas, Gwendolyn Pang, disse que muitos residentes ficaram presos em telhados pelas águas das cheias na cidade costeira de Liloan, na província de Cebu.“Recebemos muitos telefonemas de pessoas a pedir resgate de telhados e casas, mas é impossível”, disse Pang à agência de notícias Associated Press.“Há muitos destroços, vemos carros a flutuar, por isso temos de esperar que a inundação baixe”, explicou.O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia alertou que as fortes chuvas poderiam provocar fluxos de lama vulcânica no Monte Kanlaon, um dos 24 vulcões mais ativos do país, que tem vindo a emitir plumas de cinzas e vapor nos últimos meses, na ilha de Negros (centro).As autoridades filipinas tinham na segunda-feira ordenado a retirada de milhares de pessoas e o encerramento de escolas e repartições públicas face à aproximação do Kalmaegi, conhecido localmente como Tino, o 20.º tufão a atingir o país em 2025.