Mohammed bin Salman e Donald Trump. O príncipe saudita disse em 2018 que, caso o Irão desenvolvesse uma bomba nuclear, a Arábia faria o mesmo.
Mohammed bin Salman e Donald Trump. O príncipe saudita disse em 2018 que, caso o Irão desenvolvesse uma bomba nuclear, a Arábia faria o mesmo.CASA BRANCA
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Trump tenta fechar caixa de Pandora nuclear ao condicionar acordo com a Arábia Saudita

Presidente dos EUA disse que pacto firmado na véspera para o desenvolvimento de um programa nuclear saudita depende de Riade reconhecer Israel, depois de soarem alarmes.
César Avó
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