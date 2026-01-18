Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump vai marcar presença esta semana em Davos.
Trump vai marcar presença esta semana em Davos. EPA/SHAWN THEW / POOL
Internacional

Trump regressa a Davos numa edição que vai apelar à necessidade urgente de diálogo

Edição deste ano do Fórum Económico Mundial tem como lema “Um espírito de Diálogo” e conta com a presença de cerca de 65 chefes de Estado e de governo, entre os quais seis líderes do G7.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Donald Trump
Volodymyr Zelensky
Fórum Económico Mundial
Davos
edição impressa
Guerra na Ucânia

