Trump quer prisão de líderes democratas com tropas às portas de Chicago

Donald Trump usou esta quarta-feira, 8 de outubro, a Truth Social para pedir a detenção do presidente da Câmara de Chicago e do governador do Illinois, ambos democratas, numa altura em que tropas da Guarda Nacional já se encontram nos arredores da maior cidade do estado e a terceira maior dos Estados Unidos. “O mayor de Chicago devia estar preso por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!”, publicou o presidente norte-americano na sua rede social, referindo-se ao Serviço de Imigração dos Estados Unidos.Tanto o autarca de Chicago, Brandon Johnson, como o governador do Illinois, JB Pritzker, não estão acusados de nenhum crime, mas têm feito frente à política imigratória da Casa Branca a e ao envio da Guarda Nacional para cidades democratas. Na segunda-feira, Johnson assinou uma ordem executiva que declara Chicago uma “Zona Livre do ICE”, proibindo os agentes federais de imigração de utilizar qualquer propriedade municipal nas suas operações em curso em Chicago. “Não toleraremos que os agentes do ICE violem os direitos constitucionais dos nossos residentes, nem permitiremos que o governo federal desrespeite a nossa autoridade local. Os agentes do ICE estão a deter os representantes eleitos, a usar gás lacrimogéneo contra os manifestantes, as crianças e a polícia de Chicago, bem como a abusar dos residentes de Chicago”, disse o autarca democrata. JB Pritzker também já deixou clara a sua posição. “Trump apela agora à prisão de representantes eleitos que estejam a limitar o seu poder. O que mais resta no caminho para o autoritarismo total?”Estas ameaças de Trump foram feitas numa altura em que tropas da Guarda Nacional do Texas já estavam num centro militar a cerca de 80 quilómetros de Chicago. Segundo o New York Times eram esperados ontem 200 soldados texanos, com outros 300 da Guarda Nacional de Illinois a prepararem-se para o envio.O presidente dos EUA tem usado a Guarda Nacional em cidades e estados democratas para, segundo ele, combater a criminalidade, ao mesmo tempo que prossegue os esforços para deportar imigrantes ilegais. No que diz respeito a Chicago, Trump classificou-a como um “inferno” criminal, mas as estatísticas mostram quedas significativas na maioria dos crimes. Uma sondagem Reuters/Ipsos divulgada esta quarta-feira mostra que a maioria dos norte-americanos se opõe ao envio de tropas sem uma ameaça externa.Outra voz opositora às políticas migratórias de Trump tem sido, nas últimas semanas, a do Papa Leão XIV. Esta quarta-feira, o líder dos católicos disse aos bispos norte-americanos que o visitaram no Vaticano que devem abordar com firmeza a forma como os imigrantes estão a ser tratados. “Ele expressou o seu desejo de que a Conferência Episcopal dos EUA se manifeste com firmeza”, disse à Reuters o bispo de El Paso, Mark Seitz. “Significa muito para nós saber do seu desejo pessoal de que continuemos a manifestar-nos”.Leão XIV também se reuniu com um grupo de americanos que trabalham com imigrantes, agradecendo-lhes pelo trabalho..Lei da insurreição é arma para Trump enviar tropas para cidades democratas.Tropas da Guarda Nacional postas a patrulhar zonas seguras de Washington. “É aborrecido"