Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente norte-americano, Donald Trump
O presidente norte-americano, Donald TrumpEPA/YURI GRIPAS / POOL
Internacional

Trump promete taxas "bastante significativas" sobre semicondutores

Presidente norte-americano disse que "a boa notícia para empresas como a Apple é que, se construir [fábricas] nos Estados Unidos ou se se comprometer a fazê-lo, não terá de pagar".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos irão impor "muito em breve" tarifas "bastante significativas" sobre os semicondutores importados, um componente chave na corrida global à inteligência artificial (IA).

"Vamos impor tarifas muito em breve", "não muito elevadas, mas ainda assim bastante significativas", declarou Donald Trump na quinta-feira, 4 de setembro, durante um jantar na Casa Branca com altos executivos das tecnológicas norte-americanas.

Um mês antes, o líder republicano anunciou a intenção de impor uma tarifa de 100% sobre os 'chips' e semicondutores importados, sem dar qualquer indicação sobre uma data a concretizar a decisão.

"Mas a boa notícia para empresas como a Apple é que, se construir [fábricas] nos Estados Unidos ou se se comprometer a fazê-lo, não terá de pagar", acrescentou Trump.

O presidente norte-americano, Donald Trump
Tarifas: Pequenas encomendas que entram nos EUA já estão sujeitas a taxas

Várias grandes empresas tecnológicas, tanto fabricantes como dependentes de semicondutores, anunciaram investimentos nos Estados Unidos nos últimos meses, incluindo a Apple, que prometeu 600 mil milhões de dólares (514 mil milhões de euros) em quatro anos, e a Micron Technology, que planeia aumentar o seu investimento para 200 mil milhões de dólares (171,4 mil milhões de euros).

O setor dos semicondutores é alvo de inúmeras rivalidades entre os Estados Unidos e os principais países produtores, como a China e Taiwan.

Na quarta-feira, Washington revogou a autorização concedida à gigante taiwanesa TSMC para exportar equipamentos de fabrico de 'chips' norte-americanos para a China sem licença.

A gigante Nvidia não conseguiu vender no segundo trimestre no mercado chinês nenhum dos seus chips H20, apesar de terem sido desenvolvidos especificamente para atender às exigências do Governo norte-americano.

Donald Trump fez do desenvolvimento da indústria transformadora em solo norte-americano uma das principais prioridades da Casa Branca e impôs tarifas generalizadas para conter as importações e promover a produção interna.

Algumas destas sobretaxas foram consideradas ilegais pela justiça dos Estados Unidos, que decidiu que um presidente não tem autoridade para impor tarifas generalizadas.

A Administração Trump recorreu ao Supremo Tribunal na quarta-feira sobre esta questão.

O presidente norte-americano, Donald Trump
Tribunal de recurso dos EUA declara ilegais a maioria das tarifas de Trump
EUA
Donald Trump
tarifas
semicondutores

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt