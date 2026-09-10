Trump promete 5000 dólares a cada americano se republicanos vencerem intercalares

O presidente norte-americano, Donald Trump, pediu na quarta-feira, 9 de setembro, aos apoiantes que o deixem "terminar o trabalho" e que votem nos candidatos republicanos em novembro, sob pena de voltarem "ao inferno". Prometeu, aliás, dar 5000 dólares (cerca de 4300 euros) a cada cidadão se os republicanos vencerem as intercalares.

Foram quase duas horas de discurso perante uma multidão eufórica, na convenção em Dallas, ao longo do qual Trump pediu aos eleitores que "finjam" que é o nome dele que estará no boletim de voto nas eleições intercalares de novembro, nas quais os republicanos arriscam perder a maioria no Congresso.

"Estou a pedir-vos que finjam que estou no boletim de voto. Eu estou no boletim. Estou no boletim. Só mais uma vez!", apelou, entre risos. "Porque, se perdermos, vocês vão perder a fronteira, vão perder os cortes de impostos, vão perder a segurança e a riqueza. (...) Vocês vão passar por um inferno, assim como passaram há apenas dois anos. Nós passamos por um inferno. Éramos motivo de chacota no mundo todo", acrescentou.

O apelo lançado pelo presidente, numa inédita convenção republicana a apenas dois meses das eleições intercalares, faz parte de uma estratégia dos seus assessores para tentar mobilizar uma base do eleitorado republicano com baixa propensão a votar.

Ecoando a mensagem transmitida por outros republicanos horas antes na mesma convenção, Trump alertou: "Entreguem o futuro da América aos democratas da esquerda radical e a nossa nação passará a próxima década apenas a reerguer-se. Votem nos republicanos e deixaremos o mundo para trás por gerações".

Na caça ao voto, Trump fez então a promessa de enviar os 5000 dólares a cada cidadão em caso de vitória republicana. "Irá chamar-se 'dividendo Trump'", acrescentando a ressalva de que esse dinheiro deve ser gasto nos Estados Unidos.

Trump fez o discurso principal da primeira noite da convenção republicana, na qual garantiu que pretende apoiar os candidatos republicanos que concorrem ao Congresso e que viajará para todos os estados decisivos.