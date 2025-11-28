Trump prestes a reconhecer Donbass e Crimeia como território russo

Donald Trump está a preparar-se para reconhecer as regiões de Donbass e da Crimeia, anexadas ilegalmente pela Rússia, como território russo, avança o The Telegraph.Segundo o jornal, uma delegação norte-americana composta por Steve Witkoff e Jared Kushner deverá deslocar-se a Moscovo nos próximos dias para apresentar formalmente a proposta do presidente dos Estados Unidos.O plano de reconhecimento do território, que rompe com a convenção diplomática americana, deverá mesmo avançar, apesar das preocupações dos aliados europeus da Ucrânia.“É cada vez mais claro que os americanos não se importam com a posição europeia. Dizem que os europeus podem fazer o que quiserem”, afirmou uma fonte próxima do processo, citada pelo The Telegraph.Vladimir Putin afirmou esta quinta-feira que o reconhecimento legal da Crimeia e das regiões de Donetsk e Luhansk como território russo por parte dos Estados Unidos é uma das questões-chave nas negociações sobre o plano de paz proposto por Trump. Já esta sexta-feira o Kremlin adiantou ter recebido um plano revisto para o fim da guerra, elaborado após a reunião de emergência entre representantes ucranianos e norte-americanos no passado fim de semana em Genebra, na Suíça.O plano de paz inicial, de 28 pontos, previa o reconhecimento "de facto" da Crimeia e das duas regiões orientais do Donbass por parte dos Estados Unidos, assim como dos territórios de Kherson e Zaporizhzhia, como russos. Porém, EUA e Ucrânia negociaram um novo plano de 19 pontos, menos favorável à Rússia. Ainda assim, a Ucrânia não será obrigada a reconhecer o controlo da Rússia sobre os territórios que anexou ilegalmente desde 2014, uma vez que a sua Constituição impede qualquer presidente ou governo de ceder território sem antes submeter a questão num referendo nacional.A mais recente proposta deixa espaços em branco para as questões mais controversas, incluindo quaisquer concessões territoriais finais, que serão preenchidas apenas após uma nova reunião presencial entre Zelensky e Trump, cuja data ainda é desconhecida. .Ao admitir cessar-fogo, Putin não se afasta um milímetro do guião.Zelensky anuncia demissão de chefe de gabinete após buscas em investigação de corrupção