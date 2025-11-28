Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Putin e o seu ministro da Defesa Andrey Belousov durante a cimeira da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, no Quirguistão.
Putin e o seu ministro da Defesa Andrey Belousov durante a cimeira da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, no Quirguistão.EPA / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Internacional

Ao admitir cessar-fogo, Putin não se afasta um milímetro do guião

Líder russo volta a condicionar fim das hostilidades à retirada das tropas ucranianas e a não reconhecer legitimidade a Zelensky. Diz que plano da UE sobre ativos russos é um “roubo”.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Vladimir Putin
Steve Witkoff
negociações de paz

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt