Donald Trump discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 22. OLGA FEDOROVA / EPA

Internacional

Trump pediu aliados para a guerra ao TPI, mas a resposta foi escassa

Rubio anunciou em julho uma campanha dos EUA para “desmantelar” o Tribunal Penal Internacional. Na ONU, apenas Naoero disse que ia abandonar o organismo.