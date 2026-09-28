Donald Trump discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 22.
Donald Trump discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 22. OLGA FEDOROVA / EPA
Internacional

Trump pediu aliados para a guerra ao TPI, mas a resposta foi escassa

Rubio anunciou em julho uma campanha dos EUA para “desmantelar” o Tribunal Penal Internacional. Na ONU, apenas Naoero disse que ia abandonar o organismo.
Ana Meireles
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