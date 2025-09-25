Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente dos EUA, Donald Trump, durante o discurso na Assembleia Geral da ONU
O presidente dos EUA, Donald Trump, durante o discurso na Assembleia Geral da ONUEPA/LUKAS COCH
Internacional

Trump pede investigação por "tripla sabotagem" após vários problemas técnicos na Assembleia Geral da ONU

Adianta que os Serviços Secretos irão investigar o que classifica como "três eventos muito sinistros": as falhas na escada rolante e no teleponto e um problema de sonorização durante o seu discurso.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O presidente dos Estados Unidos exigiu na quarta-feira, 24 de setembro, que a ONU abra imediatamente uma "investigação" após a "tripla sabotagem" de que afirma ter sido vítima na terça-feira, dia do seu discurso na Assembleia Geral da organização.

Numa longa mensagem na sua rede Truth Social Donald Trump descreve uma falha na escada rolante à sua chegada, depois outra no teleponto e um problema de sonorização durante a sua intervenção.

"Não foi uma coincidência, foi uma tripla sabotagem na ONU. Deveriam ter vergonha. Estou a enviar uma cópia desta carta ao Secretário-Geral (das Nações Unidas) e exijo uma investigação imediata", afirmou.

Para Donald Trump foram "três eventos muito sinistros" durante o seu tempo nas Nações Unidas na terça-feira e adianta que os Serviços Secretos norte-americano irão investigar aqueles problemas.

O presidente dos Estados Unidos estava a participar na Assembleia Geral da ONU, onde fez um discurso criticando a organização por ter desperdiçado o seu potencial. Também criticou os aliados dos EUA na Europa, pela forma como têm tratado a guerra russa na Ucrânia e pela sua aceitação de imigrantes, enquanto disse a outros líderes mundiais que as suas nações estavam "a caminho do inferno".

Trump indicou que estava de mau humor na ONU devido a um trio de contratempos que sugeriu serem parte de uma conspiração contra ele.

Primeiro, o elevador teve uma "paragem brusca" com Trump e a sua comitiva dentro, um evento que Trump chamou de "absoluta sabotagem".

Stephane Dujarric, o porta-voz da ONU, disse que um videógrafo da delegação dos EUA, que seguia à frente de Trump, pode ter "inadvertidamente" desencadeado a situação, ativando o mecanismo de paragem no topo da escada rolante.

"As pessoas que fizeram isso deveriam ser presas", disse Trump no Truth Social.

Em segundo lugar, Trump especificou que o seu teleponto ficou "totalmente escuro" durante o seu discurso na ONU.

O problema com essa acusação é que a Casa Branca era a responsável pela operação do teleponto para o presidente, segundo um oficial da ONU, que falou sob condição de anonimato, devido à sensibilidade da questão.

Em terceiro lugar, Trump refere que o som estava desligado na ONU enquanto falava e que as pessoas só conseguiam ouvir as suas declarações se tivessem intérpretes a falar em auriculares.

 O Chefe de Estado norte-americano sublinha que a mulher, Melania, lhe disse que não conseguia ouvir o que ele disse.

"Isto não foi uma coincidência, foi uma tripla sabotagem", concluiu Trump.

EUA
Donald Trump
Assembleia Geral da ONU

