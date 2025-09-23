Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump queixou-se do teleponto avariado e das escadas rolantes que pararam a meio.
Trump queixou-se do teleponto avariado e das escadas rolantes que pararam a meio.EPA/LUKAS COCH
Internacional

Debate na ONU abre com Trump versus resto do mundo

Presidente dos EUA estima que o mal do mundo livre são as energias renováveis e a imigração. Maioria dos restantes líderes apelaram para o multilateralismo, ação climática e solução dos dois Estados.
César Avó
Donald Trump
Lula da Silva
António Guterres
Recep Tayyip Erdogan
Assembleia Geral da ONU
Prabowo Subianto
