Trump lançou a moda e série 'South Park' passa a chamar-se 'South America'

Os criadores não especificaram se a mudança seria permanente ou se diz respeito ao primeiro episódio da nova temporada, que dará continuidade às paródias centradas no chefe de Estado norte-americano.

No final de agosto, Trump assinou uma ordem executiva para renomear o Lago Ontário, situado na fronteira entre os EUA e o Canadá, para Lago América, na sequência de uma guerra comercial com o país vizinho devido à imposição de tarifas.

No domingo, o presidente publicou um mapa do Novo México com a legenda "New America" (Nova América) na sua rede social, a Truth Social.

Trump já tinha anteriormente renomeado o Golfo do México para Golfo da América.

Esta é a segunda referência ao presidente dos EUA feita por 'South Park' em menos de uma semana.

A série ganhou o prémio Emmy de Melhor Programa de Animação a 6 de setembro e, para celebrar, a equipa publicou uma imagem da sua versão animada de Trump a segurar o prémio, acompanhada da mensagem: "Finalmente conseguiste o teu Emmy".